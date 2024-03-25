"Звезды советского экрана": "Старшая сестра"

В сентябре 1966 года на обложке журнала "Советский экран" появилось фото Татьяны Дорониной. Ленинградская публика толпами ходит на ее спектакли в БДТ, где она – звезда сцены. Но зрителям со всего СССР она станет известна после фильма "Старшая сестра". Кроме Татьяны Дорониной, режиссер собрал в своем фильме других молодых актеров – Инну Чурикову, Виталия Соломина, Леонида Куравлева, Наталью Тенякову, Михаила Жарова.

Почему увидев пробы Татьяны Дорониной на главную роль в "Старшей сестре", худсовет вынес вердикт, что кино ей противопоказано, а сценарист угрожал, что не придет на съемки, если она будет сниматься? К чему режиссер Георгий Натансон, обладавший мягким характером, не был готов на съемках? И какое уникальное предложение сделал Эдвард Радзинский режиссеру "Старшей сестры"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".