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25 марта, 08:30

Культура

"Звезды советского экрана": "Старшая сестра"

"Звезды советского экрана": "Старшая сестра"

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В сентябре 1966 года на обложке журнала "Советский экран" появилось фото Татьяны Дорониной. Ленинградская публика толпами ходит на ее спектакли в БДТ, где она – звезда сцены. Но зрителям со всего СССР она станет известна после фильма "Старшая сестра". Кроме Татьяны Дорониной, режиссер собрал в своем фильме других молодых актеров – Инну Чурикову, Виталия Соломина, Леонида Куравлева, Наталью Тенякову, Михаила Жарова.

Почему увидев пробы Татьяны Дорониной на главную роль в "Старшей сестре", худсовет вынес вердикт, что кино ей противопоказано, а сценарист угрожал, что не придет на съемки, если она будет сниматься? К чему режиссер Георгий Натансон, обладавший мягким характером, не был готов на съемках? И какое уникальное предложение сделал Эдвард Радзинский режиссеру "Старшей сестры"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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