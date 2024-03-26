"Звезды советского экрана": птицы в советском кино

С какими только сложностями не приходилось сталкиваться режиссерам в кино. И у актеров что-то могло не получаться, даже у самых опытных. Хуже обстояло дело с животными в кадре – кто-то из четвероногих не понимал, что от них требуется. Чего стоили съемки пернатых – они практически не поддаются дрессировке. Как же тогда получаются такие прекрасные сцены с птицами в кино?

Летом 1981 года журнал "Советский экран ответил на письма любопытных читателей. В заметке "Птица на ладони" дрессировщики с "Мосфильма" поделились собственным опытом со съемочной площадки.

Что было не так с птицей Феникс из фильма "Садко"? Почему на эпизод с голубем из комедии "Семь нянек" ополчилась цензура? И как режиссер Владимир Грамматиков сделал вполне приличного попугая ябедой из "Усатого няня"? Как съемочная группа фильма "Тот самый Мюнхгаузен" охотилась на уток в Германии? Почему на похороны Виктора Павлова слетелись голуби со всей Москвы? И из-за чего Николай Караченцов приходил в ужас от вида гнезда аиста? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".