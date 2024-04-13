Более 900 тыс человек приняли участие в общегородском субботнике в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Участниками общегородского субботника в Москве 13 апреля стали 930 тысяч человек. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Это специалисты комплекса городского хозяйства, других городских предприятий и организаций, школьники и студенты, активные горожане", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

Москвичам выдали необходимые инструменты, саженцы деревьев и кустарников. Собранный мусор оперативно вывозили, отметил он.

Как указал Бирюков, в рамках месячника по весеннему благоустройству столицы до конца апреля планируется привести в порядок все городские объекты.

Второй общегородской субботник пройдет 20 апреля.

В субботу, 13 апреля, акция была организована на ВДНХ, в парках 850-летия Москвы, "Долгие пруды" и в сквере "Девичье поле". Для участников мероприятия подготовили полевые кухни, мастер-классы, конкурсы, квесты и выставки.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что месячник по уборке и благоустройству территории столицы проходит с 1 по 30 апреля 2024 года. В его рамках планируется привести в порядок не только городские и внутридворовые территории с жилищным фондом, но и дороги, инженерные и культурные сооружения, объекты энергоснабжения и территории организаций.

