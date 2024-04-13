Общегородской субботник стартовал в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве начался общегородской субботник. Внести свой вклад в уборку столицы может каждый желающий, всем выдают инвентарь.

Работы проходят на улицах и во дворах города. Москвичи могут подготовить цветники к высадке растений, высадить деревья и кустарники, а также заняться погребанием газонов.

Акцию организовали на ВДНХ, в парках 850-летия Москвы, "Долгие пруды" и в сквере "Девичье поле". Для участников мероприятия подготовили полевые кухни, мастер-классы, конкурсы, квесты и выставки.

Вместе с волонтерами и горожанами убирать территорию ВДНХ будут заместитель гендиректора выставки Максим Тынянов, летчик-космонавт и президент центра "Космонавтика и авиация" Федор Юрчихин, художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, актриса кино, общественный деятель и руководитель премии "На Благо Мира" Инна Гомес, заслуженный артист России Андрей Анкудинов, артисты Михаил Владимиров, Надежда Филиппова и Антон Буглак, а также фотограф, совладелец фотостудии Best Memories Дмитрий Исхаков.

Как рассказывал Сергей Собянин, месячник по уборке и благоустройству территории столицы проходит с 1 по 30 апреля 2024 года. 13 и 20 апреля будут организованы общегородские субботники.

В ходе месячника планируется привести в порядок не только городские и внутридворовые территории с жилищным фондом, но и дороги, инженерные и культурные сооружения, объекты энергоснабжения и территории организаций.

Кроме того, по словам мэра Москвы, с 6 по 14 апреля проходит ежегодный волонтерский проект "Время добра". Добровольцы участвуют в субботнике, творческих и инклюзивных мастер-классах, патриотических и донорских акциях. Волонтеры помогают пациентам городских больниц и собирают корм для животных. Кроме того, участники могут сдать вторсырье и встретиться с экспертами по направлениям волонтерской деятельности.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что специалисты проведут озеленение, промоют дороги и общественные пространства, а также туннели, мосты и путепроводы города в рамках месячника по благоустройству города. Всего в акции примут участие почти 500 тысяч сотрудников служб города и свыше 14 тысяч различных коммунальных машин.

