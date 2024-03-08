Собянин: общегородские субботники пройдут в Москве 13 и 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Месячник по уборке и благоустройству территории Москвы состоится с 1 по 30 апреля 2024 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



13 и 20 апреля должны состоятся уже ставшими традиционными общегородские субботники, добавил мэр Москвы.

"Ждем на субботниках всех москвичей, которые хотят поучаствовать в благоустройстве родного города. В программе – очистка газонов, обустройство цветочных клумб, высадка деревьев и кустарников", – сказал он.

Градоначальник добавил, что в ходе месячника планируется привести в порядок не только городские и внутридворовые территории с жилищным фондом, но и дороги, инженерные и культурные сооружения, объекты энергоснабжения и территории организаций.

До этого заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков подчеркивал, что в период с 7 по 10 марта городские службы перешли на усиленный режим работы.

Специалисты будут дежурить круглосуточно. Они же предпринят все меры для обеспечению бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, добавил он.

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