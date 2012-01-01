Более 30 учреждений примут участие в Московской музейной неделе с 15 по 21 апреля

Московская музейная неделя пройдет с 15 по 21 апреля 2024 года. Каждый из семи дней закреплен за несколькими из более чем 30-ти учреждений-участников – в эту дату посетить их можно бесплатно. Рассказываем, что приготовили для гостей музеи и галереи столицы.

Литературные выставки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Музей-панораму "Бородинская битва" можно бесплатно посетить 15 апреля. Там сейчас проходит выставка "Недаром помнит вся Россия" к 210-летию Михаила Лермонтова. В экспозиции представлены иллюстрации к стихотворению "Бородино", над которыми в 1960–1970-е годы работали художники Иван Архипов, Петр Корецкий, Павел Бунин, Владимир Колтунов.

В этот же день горожане могут свободно посетить Старый Английский двор парка "Зарядье". Здесь проходит выставка "Александр Дейнека. Курская аномалия", организованная совместно с Курской государственной картинной галереей имени художника. Ее главным экспонатом стало знаменитое полотно художника "Тройка", которое написано к 100-летию со дня смерти Николая Гоголя.

Современное искусство и история эволюции

Владимир Сомов "Синдром Феникса", 1991 год. Фото: mmoma.ru

На следующий день, 16 апреля, можно прийти Московский музей современного искусства и бесплатно заглянуть на выставку "Синдром феникса". На ней представлены работы архитектора и художника Владимира Сомова, который создавал проекты театральных зданий в разных точках планеты. В 2020 году он передал в дар более 50 экспонатов: живопись, графику, книги и фотографии, а также документальные свидетельства.

В этот день приглашает познакомиться со своей экспозицией и Дарвиновский музей. Ее можно увидеть с 10:00 до 17:30. Гостей также ждут бесплатно в Мультимедийном комплексе актуальных искусств, Музее истории ГУЛАГа и галерее Василия Нестеренко.

Музыка и космос

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мемориальный музей А. Н. Скрябина будет открыт для бесплатного посещения 17 апреля. Гости смогут увидеть выставку "Друзья и соседи", которая посвящена дружбе композитора с другой музыкальной семьей – Гнесиных. В экспозиции представлены предметы и документы, отражающие их связь.

В свою очередь, музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" приглашает всех желающих на выставку "Космос как вызов". На ней можно узнать, зачем космонавты берут с собой в полет игрушки, а также увидеть уникальные архивные документы и предметы: например, военный китель Юрия Гагарина, бортовой журнал Валентины Терешковой и аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2", разработанный для полета на Международную космическую станцию.

В среду также можно будет бесплатно посетить музей-заповедник "Царицыно", дом А. Ф. Лосева и другие учреждения.

Экскурсии по парку и биологические артефакты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выставку "Москва. Модерн. Есенин" в "Есенин-центре" получится увидеть бесплатно 18 апреля. Она посвящена столичному периоду в творчестве поэта и стилю модерн, который был очень популярен в начале 20-го века.

Музей парка Горького в этот день проведет бесплатную групповую экскурсию. Посетителям расскажут историю возникновения этой культурной зоны и факты о первом директоре Бетти Глан, которая вступила в должность в 26 лет.

Бесплатно можно будет посетить и выставку "12 признаков живого", которую Биологический музей имени К. А. Тимирязева организовал в павильоне "Геология" на ВДНХ. Экспозиция выстроена как повествование от лица ученых и современных художников. Посетители увидят гнезда, скелеты животных, камни, минералы, а также объекты современного искусства, большая часть которых создана специально для выставки.

В этот день также можно бесплатно прийти в Дом-музей Марины Цветаевой, Государственный музей Владимира Высоцкого, музей-заповедник "Останкино и Кусково" и не только.

Знакомство с Болдино и утраченные иконы

И. В. Сорокин "Болдино. Прудик около усадьбы" Фото: pushkinmuseum.ru

Все филиалы Государственного музея имени А. С. Пушкина будут доступны для бесплатного посещения 19 апреля. Например, в Доме-музее В. Л. Пушкина на Старой Басманной получится увидеть выставку "Удрать в Болдино…" (в Большом Болдине располагалось родовое имение Пушкиных, здесь были написаны "Маленькие трагедии" и "Повести Белкина"). В экспозиции же представлены работы современных художников с видами села.

В свою очередь, Музей-заповедник "Коломенское" приготовил выставку "Кижи. Небесное послание": все желающие увидят, в частности, утраченные потолочные иконы знаменитой Преображенской церкви, которую построили на острове Кижи в 1714 году.

Еще больше – о Пушкине и Москве

Продолжить знакомство с личностью поэта можно на выставке "Мы – потомки Пушкина", которая будет бесплатно работать в Музее К. Г. Паустовского 20 апреля. Там представят рукописи сочинений Константина Паустовского о поэте, редкие издания произведений обоих писателей, афиши и фотографии. В этот же день для бесплатного посещения будет открыт Государственный выставочный зал истории войны в Афганистане.

В заключительный день недели, 21 апреля, в Музее Москвы будет работать выставка проекта "Москва без окраин". В этот раз она посвящена району Очаково-Матвеевское. Посетители узнают об этих территориях, разделенных реками, дорогами и железнодорожными путями, а также о промышленных предприятиях, культурных и архитектурных достопримечательностях района.

В воскресенье горожане также смогут посетить Дом Гоголя, Галерею А. Шилова, Музей М. А. Булгакова и другие учреждения.

Полный список музеев и галерей, которые участвуют в акции, доступен по ссылке.