Музейная неделя пройдет в столице с 15 по 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Московская музейная неделя состоится с 15 по 21 апреля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Понедельник, 15 апреля, можно посвятить знакомству с книжной иллюстрацией – в музее-панораме "Бородинская битва" работает выставка "Недаром помнит вся Россия". На ней можно узнать, как в ХХ веке издавали стихотворение Михаила Лермонтова "Бородино", – отмечается в сообщении.

Во вторник, 16 апреля, гости смогут побывать на выставке "Синдром феникса" в Московском музее современного искусства. Им представят творчество архитектора и художника Владимира Сомова, который является автором проектов театральных зданий в Ногинске, Благовещенске, Мурманске, Великом Новгороде, Париже, Софии и Дамаске.

В Мемориальном музее А.Н. Скрябина будет работать выставка "Друзья и соседи", посвященная дружбе композитора с семьей Гнесиных. В музее-заповеднике "Кузьминки–Люблино" можно будет посетить выставку "Космос как вызов", на которой гости увидят уникальные архивные документы и куклы.

Также москвичей пригласили побывать на выставке "Москва. Модерн. Есенин" в Музее С.А. Есенина 18 апреля. Выставка "Пространство. Воздух. Свет" в Музее В.А. Тропинина и московских художников его времени расскажет об эволюции русской школы пейзажа.

Кроме того, в пятницу, 19 апреля, для бесплатного посещения заработают все площадки Государственного музея А.С. Пушкина. В воскресенье, 21 апреля, в Музее Москвы пройдет выставка проекта "Москва без окраин", посвященная Очаково-Матвеевскому району.

Ранее сообщалось, что с 23 апреля в музее-заповеднике "Коломенское" можно будет посетить камерную выставку "Хлеб всему голова". Она станет дополнением к постоянной экспозиции комплекса "Усадьба коломенского крестьянина". Посетители смогут увидеть разнообразные предметы быта XIX–XX веков, связанные с выращиванием злаков, их обработкой и приготовлением хлеба.

