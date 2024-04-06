Десятимиллионный посетитель выставки "Россия" на ВДНХ выиграл путешествие в Мурманск

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Константин Панфилов из Ярославля стал десятимиллионным посетителем выставки-форума "России" на ВДНХ. Он выиграл поездку в Мурманск с посещением атомного ледокола "Ленин", сообщается на сайте форума.

"Константин с супругой получили от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и госкорпорации "Росатом" сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола "Ленин" и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП "Атомфлот", – говорится в сообщении.

Более того, для Константина и его супруги проведут обзорный тур по Мурманску с экскурсией в Териберку. Им предоставят проживание, а также оплатят проезд из Ярославля.

Гендиректор выставки Наталья Виртуозова отметила, что факт десятимиллионного посещения пространства свидетельствует о его популярности. Она уверена, что на выставке царит атмосфера любви и гордости.

Выставку-форум "Россия" открыли на ВДНХ 4 ноября. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку. Посетить выставку можно до 8 июля.

