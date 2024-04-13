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13 апреля, 12:45

Культура

"Профессия – режиссер": Нина Чусова

"Профессия – режиссер": Нина Чусова

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Нина Чусова – один из самых известных театральных режиссеров России. Ее постановки идут на сценах самых популярных театров Москвы, а также в театрах других городов страны. Кроме того, ее спектакли участвовали в международных фестивалях в Германии, Японии, Греции и других странах мира.

Нина Чусова окончила актерский факультет Воронежского государственного института искусств (курс Владимира Бугрова) и режиссерский факультет Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС) (курс Хейфеца). Подробнее – в программе "Профессия – режиссер".

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