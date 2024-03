Актер Паскаль завершил съемки в новом сезоне сериала The Last of Us

Фото: ТАСС/AP/Chris Pizzello

Чилийско-американский актер Педро Паскаль, который сыграл Джоэла в сериале The Last of Us ("Одни из нас"), закончил съемки в новом сезоне проекта. Об этом сообщает портал "Канобу", ссылаясь на слова инсайдера индустрии Дэниела Рихтмана.

Указывается, что создание новых серий началось в январе, однако сейчас у продолжения сериала нет официальной даты релиза. Как сказал Рихтман, его можно ждать в марте или апреле 2025 года.

Ранее сообщалось, что первые шесть сезонов этого сериала посмотрели в среднем 30,4 миллиона человек с момента премьеры. Последняя серия первого сезона же собрала 8,2 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Отмечается, что несколько серий The Last of Us люди смотрели активнее, чем приквел сериала "Игра престолов" – "Дом Дракона".