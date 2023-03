Сериал The Last of Us обогнал приквел "Игры престолов" по числу зрителей

Фото: YouTube/HBO max

Первые шесть эпизодов сериала The Last of Us ("Одни из нас") посмотрели в среднем 30,4 миллиона зрителей с момента премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Последний эпизод в первом сезоне сериала собрал 8,2 миллиона зрителей на всех платформах канала HBO. Несколько серий собрали больше просмотров, чем приквел сериала "Игра престолов" – "Дом дракона", который в среднем посмотрели 29 миллионов человек.

Ранее стриминговый сервис HBO Max сообщал, что сериал The Last of Us будет продлен на второй сезон. За первые два дня после выхода первой серии сериал по компьютерной игре посмотрели более 10 миллионов человек.

В России рекордсменом по просмотрам в день премьеры стал сериал о панк-группе "Король и Шут". Сервис "КиноПоиск" отметил, что в первый день премьеры сериал посмотрели более 410 тысяч человек. По аудитории он смог обойти предыдущего рекордсмена – "Лигу справедливости Зака Снайдера".



