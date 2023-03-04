Сериал "Король и Шут" установил рекорд по просмотрам на "Кинопоиске" в день премьеры

Фото: кадр из сериала "Король и Шут"; режиссер – Рустам Мосафир; производство – Лунапарк, Лига Фильм, Плюс Студия

Сериал "Король и Шут" установил абсолютный рекорд по просмотрам в день премьеры. Об этом сообщил сервис "КиноПоиск" в своем телеграм-канале.

В первый день сериал посмотрело более 410 тысяч подписчиков сервиса. Таким образом, по аудитории он обошел предыдущего рекордсмена – "Лигу справедливости Зака Снайдера".

Ранее сообщалось, что четвертая часть боевика "Джон Уик" будет доступна в официальном прокате на территории РФ 23 марта.

До этого Apple TV выпустила трейлер фильма "Тетрис", где российский актер Никита Ефремов сыграл роль создателя игры Алексея Пажитнова. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

The City: сериал о группе "Король и Шут" вышел в РФ

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