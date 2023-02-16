Apple выпустила трейлер фильма "Тетрис" с Никитой Ефремовым в роли создателя игры

Видео: YouTube-канал Apple TV



Apple TV выпустила трейлер фильма "Тетрис", где российский актер Никита Ефремов сыграл роль создателя игры Алексея Пажитнова. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Роль продавца – Хенка Роджерса – в фильме сыграл британский актер Тэрон Эджертон. Режиссером картины выступил Джон С. Бейрд.

Согласно сюжету, Пажитнов знакомится с Роджерсом, который счел "Тетрис" интересным, и хочет рассказать о нем всему миру.

"История, которую не знает никто, про игру, которую знают все", – прокомментировал фильм Ефремов.

Премьера картины состоится на платформе 31 марта.

Ранее киностудия Marvel выпустила новый трейлер фильма "Стражи Галактики". Режиссером и сценаристом кинокартины выступил Джеймс Ганн. Премьера "Стражей Галактики" намечена на май 2023 года.



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