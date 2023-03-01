Warner Bros. хочет снять новые фильмы по "Властелину колец"

Фото: кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти ", режиссеры – Уэйн Йип, Шарлотта Брандстром, Хуан Антонио Байона; производство – Amazon Studios, Cause+FX Visual Effects, Harper Collins Publishers, New Line Cinema, Tolkien Enterprises, Warner Bros. Television

Компания Warner Bros. намерена выпустить новые кинопроекты по "Властелину колец". Об этом пишет американский журнал The Hollywood Reporter.

Киностудия совместно с New Line Cinema заключили долгосрочный контракт с компанией Embracer Group, которая специализируется на производстве компьютерных игр, отметил глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав.

В материале издания отмечается, что в создании фильмов может принять участие новозеландский кинорежиссер Питер Джексон, который прославился за счет своей работы над трилогиями "Властелин колец" и "Хоббит".

В октябре прошлого года в Великобритании, недалеко от Лондона, начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Новый сезон будет состоять из восьми серий. В историю введут нового персонажа – Кирдана Корабела, одного из старейших эльфов Средиземья. Исполнитель этой роли пока не утвержден, однако известно, что в шоу остаются Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Морвед Кларк и другие актеры, принявшие участие в съемках первого сезона.



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