Съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти" начались в Британии

Фото: кадр из сериала "Властелин колец: Кольца власти"; режиссеры – Уэйн Йип, Хуан Антонио Байона, Шарлотта Брандстром; производство – Amazon Studios, Harper Collins Publishers, New Line Cinema, Tolkien Enterprises, Warner Bros. Television

В Великобритании, недалеко от Лондона, начались съемки второго сезона сериала "Властелин колец: Кольца власти". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как пишет издание, новый сезон будет состоять из восьми серий. В историю введут нового персонажа – Кирдана Корабела, одного из старейших эльфов Средиземья. Исполнитель этой роли пока не утвержден, однако известно, что в шоу остаются Синтия Аддай-Робинсон, Роберт Арамайо, Оуайн Артур, Морвед Кларк и другие актеры, принявшие участие в съемках первого сезона.

Первые эпизоды нового сериала "Властелин колец: Кольца власти", основанного на сюжете культовой серии книг английского писателя Джона Толкина, вышли на стриминговой площадке Amazon Prime Video в начале сентября. Последнюю серию первого сезона зрители увидят 14 октября.

События сериала разворачиваются за тысячу лет до сюжета, рассказанного в "Хоббите" и "Властелине колец". Зрители узнают историю возвышения антагониста Саурона и увидят уникальное становление последнего союза эльфов и людей. В общей сложности режиссеры шоу запланировали выпустить пять сезонов "Колец власти".



Новые кадры сериала по вселенной "Властелина колец" появились в Сети

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!