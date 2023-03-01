Киностудия Disney выпустила первый трейлер фильма "Питер Пэн и Венди"

Видео: youtube.com/Walt Disney Studios

Киностудия Disney показала первый трейлер фильма Дэвида Лоури "Питер Пэн и Венди". Он опубликован в YouTube.

Это будет игровой ремейк мультфильма "Питер Пэн", снятого студией в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри "Питер и Венди".

Главные роли в картине исполнили Александр Молони, Эвер Андерсон, Джуд Лоу и другие актеры. Фильм должен выйти на стриминговом сервисе Disney+ 28 апреля.

Новый фильм расскажет подробности о Венди, которая присоединяется к Питеру Пэну в приключениях на острове Нетинебудет и сражении с пиратом Капитаном Крюком.

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