Фильм "Питер Пэн и Венди" выйдет весной 2023 года

Фото: кадр из фильма "Питер Пэн и Венди"; режиссер – Дэвид Лоури; производство – Disney

Фильм Дэвида Лоури "Питер Пэн и Венди" выйдет на сервисе Disney+ весной 2023 года. Об этом сообщает What's On Disney Plus.

Картина станет игровым ремейком мультфильма "Питер Пэн", который сняли в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри. Новый фильм расскажет подробности о Венди, которая присоединяется к Питеру Пэну в приключениях на острове Нетинебудет и сражении с пиратом Капитаном Крюком.

В картине сыграли Александр Молони, Эвер Андерсон, Джошуа Пиккеринг, Джуд Лоу и Яра Шахиди.

Ранее сообщалось, что фильм "Невероятные приключения итальянцев в России" снова вышла в прокат. Однако звук и изображения были отреставрированы. В этом году фильм прошел покадровую цифровую реставрацию. Картина будет доступна для просмотра до 18 января.



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