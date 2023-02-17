Премьера "Джона Уика – 4" состоится в кинотеатрах РФ 23 марта

Фото: кадр из фильма "Джон Уик – 4", режиссер – Чад Стахелски; производство – 87Eleven Entertainment, Lionsgate, Summit Entertainment, Thunder Road

Четвертая часть боевика "Джон Уик" будет доступна в официальном прокате на территории РФ в марте. Об этом объявил сервис "КиноПоиск" в своем телеграм-канале.

"Кинопрокатная компания "Атмосфера кино" Рубена Дишдишяна и Вадима Иванова объявила о весьма неожиданном релизе. Четвертая часть франшизы "Джон Уик" официально выйдет в российский прокат 23 марта 2023 года", – говорится в публикации.

На сайте "КиноПоиска" тоже появилась дата ожидаемой премьеры.

Ранее американский кинорежиссер Тодд Филлипс представил первый кадр из предстоящей картины "Джокер: Безумие на двоих".

На снимке можно увидеть Леди Гагу, которая взяла на себя роль суперзлодейки Харли Квинн. Также на нем присутствует актер Хоакин Феникс, играющий самого Джокера.



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