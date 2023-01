HBO продлил сериал по игре The Last of Us на второй сезон

Фото: YouTube/HBO Max

Cервис для стриминга HBO Max продлил сериал по игре The Last of Us на второй сезон.

"Путешествие продолжается", – сообщает сервис.

На данный момент вышли две серии первого сезона сериала. Релиз третьего эпизода будет представлен 29 января. В этой серии появятся герои Ника Оффермана и Мюррея Бартлетта. Завершится сезон 12 марта.

Ранее сообщалось, что за первые два дня после выхода первую серию сериала, созданного по мотивам игры The Last of Us, посмотрели свыше 10 миллионов пользователей.

Сериал занял второе место среди всех премьер HBO за последнее десятилетие. Проект уступил пальму первенства приквелу "Игры престолов" – "Дому дракона". В топ-3 также вошел второй сезон сериала "Эйфория".



"Ночная смена": экранизация игры "Одни из нас" и имплант для лечения депрессии

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!