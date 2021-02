Главные роли в сериале The Last of Us исполнят звезды "Игры престолов"

Фото: стоп-кадр из игры Last of us, 2013, Naughty Dog

Звезды сериала "Игра престолов" Педро Паскаль и Белла Рэмси снимутся в экранизации компьютерной игры The Last of Us, сообщает "Газета.ру".

Паскаль выступит в роли главного героя игры Джоэла, а 17-летняя Рэмси исполнит роль 14-летней девочки Элли. Их участие в съемках подтвердил режиссер пилотных эпизодов шоу Кантемир Балагов.

Действие видеоигры разворачивается в постапокалиптическом мире, в котором цивилизация была разрушена пандемией из-за мутировавшего гриба.

Ранее сообщалось, что телеканал HBO приступил к работе над вторым приквелом сериала "Игра престолов". Экранизуют серию повестей писателя Джорджа Мартина "Повести о Дунке и Эгге", в которых рассказывается о подвигах сэра Дункана Высокого (Дунк) и молодого Эйгона V Таргариена (Эгг).