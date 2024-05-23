Капсульную коллекцию одежды и аксессуаров создадут в Москве

Фото: пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проекты "Молодежь Москвы" и "Сделано в Москве" организовали конкурс среди столичных предпринимателей на разработку капсульной коллекции "Москва – молодежная столица России". Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"Москва носит звание молодежной столицы России, это настоящий бренд, у которого должна быть своя узнаваемая символика, в том числе и запоминающийся мерч. Мы решили привлечь наших талантливых московских предпринимателей и компании к ее разработке", – цитируют Драгунову на портале мэра и правительства Москвы.

Принять участие в конкурсе могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые с регистрацией в Москве. Помимо этого, необходимо быть участником проекта "Сделано в Москве".

Конкурсанты должны представить свои варианты дизайна одежды и аксессуаров до 10 июня. При его разработке необходимо использовать элементы уже существующего фирменного стиля бренда "Москва – молодежная столица России", которые участники соревнования должны выбрать самостоятельно. В коллекции должны присутствовать толстовка, футболка, шопер и головной убор.

Победителя определят в ходе голосования на портале "Молодежь Москвы". Там же можно подать заявку на участие. Имя победителя объявят в День молодежи.

Ранее первый флагманский магазин проекта "Сделано в Москве" открылся в инновационном кластере "Ломоносов". Свою продукцию там представили более 20 столичных предпринимателей. В ассортименте представлены декор для дома, одежда, игрушки и сувениры, аксессуары – всего около 100 категорий товаров.

