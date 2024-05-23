Газопровод низкого давления реконструировали на востоке Москвы

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Сотрудники Мосгаза завершили реконструкцию участка газопроводной сети низкого давления в Восточном административном округе протяженностью в четыре километра. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Работы начались в 2022 году, они охватили 15-ю Парковую и 16-ю Парковую улицы, а также Первомайский проезд. Данная сеть коммуникаций обеспечивает газоснабжение жилых кварталов в Северном и Восточном Измайлове.

Реконструкцию провели в связи с физическим износом старых трубопроводов, а также для повышения эффективности газоснабжения. Замена старых стальных труб на полиэтиленовые позволила усовершенствовать уже имеющуюся сеть коммуникаций.

Отмечается, что полиэтиленовый газопровод является более высокопрочным и не подвергается коррозии. Использование российских материалов и технологий во время модернизации гарантировало долговечность сети на более чем 40 лет.

Специалисты проводили работы без отключения подачи газа и с учетом особенностей городской застройки. Это позволило свести к минимуму дискомфорт для местных жителей и уменьшить монтажную зону строительства. Во время реконструкции также было установлено современное оборудование контроля участков газовой сети.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2024 году планируется построить 26,6 километра и реконструировать 33,2 километра газопроводов. По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты только за 2023 год построили и починили более 130 километров газовых сетей.

До этого Сергей Собянин рассказал, что специалисты завершили реконструкцию Голутвинского газопровода-дюкера, протянутого под дном Водоотводного канала Москвы-реки между Якиманской и Болотной набережными.