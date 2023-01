Пилотный эпизод сериала The Last of Us посмотрели свыше 10 миллионов человек

Фото: YouTube/HBO Max

За первые два дня после выхода первую серию сериала, созданного по мотивам игры The Last of Us, посмотрели свыше 10 миллионов пользователей. Об этом сервис для стриминга HBO Max сообщил на своей странице в Twitter.

Сериал занял второе место среди всех премьер HBO за последнее десятилетие. Проект уступил пальму первенства приквелу "Игры престолов" – "Дому дракона". В топ-3 также вошел второй сезон сериала "Эйфория".

Главные роли в многосерийной картине исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи. Сценарий для проекта написали Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин.

Кроме того, в первую серию вошли снятые режиссером фильма "Дылды" Кантемиром Балаговым сцены. По словам кинематографиста, эпизод состоит из порядка 40% созданного им материала.

Ранее сообщалось, что внучка актера Чарли Чаплина Уна сыграет в третьей части "Аватара". По словам продюсера картины "Аватар: Путь воды" Джона Ландау, ее героиня будет злодейкой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!