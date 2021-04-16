Актер из "Терминатора" сыграет в экранизации The Last of Us

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Американо-мексиканский актер Гэбриэл Луна, исполнивший роль главного антагониста в картине "Терминатор: Темные судьбы", сыграет в экранизации компьютерной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Об этом сообщает "Газета.ру".
В новом проекте телеканала HBO актер предстанет в образе Томми – младшего брата главного героя Джоэла в исполнении звезды "Игры престолов" и "Мандалорца" Педро Паскаля.
Действие видеоигры разворачивается на постапокалиптической Земле после того, как цивилизация была уничтожена пандемией из-за мутировавшего гриба. В ходе сюжета главному герою предстоит помочь девочке Элли выбраться за пределы карантинной зоны в разрушенном мире.
Первые эпизоды шоу снимет режиссер из России Кантемир Балагов, известный по своим фильмам "Дылда" и "Теснота". Продюсированием сериала займется Крэйг Мазин, работавший над сериалом "Чернобыль".
Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала "Ясукэ", героем которого стал темнокожий самурай. Сериал состоит из шести эпизодов. Главного героя озвучивает Лакит Стэнфилд, которого в 2021 году номинировали на "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия".
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