Актер из "Терминатора" сыграет в экранизации The Last of Us

Фото: AP Photo/Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Американо-мексиканский актер Гэбриэл Луна, исполнивший роль главного антагониста в картине "Терминатор: Темные судьбы", сыграет в экранизации компьютерной игры "Одни из нас" (The Last of Us). Об этом сообщает "Газета.ру".

В новом проекте телеканала HBO актер предстанет в образе Томми – младшего брата главного героя Джоэла в исполнении звезды "Игры престолов" и "Мандалорца" Педро Паскаля.

Действие видеоигры разворачивается на постапокалиптической Земле после того, как цивилизация была уничтожена пандемией из-за мутировавшего гриба. В ходе сюжета главному герою предстоит помочь девочке Элли выбраться за пределы карантинной зоны в разрушенном мире.

Первые эпизоды шоу снимет режиссер из России Кантемир Балагов, известный по своим фильмам "Дылда" и "Теснота". Продюсированием сериала займется Крэйг Мазин, работавший над сериалом "Чернобыль".

