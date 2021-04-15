Персонажа Идриса Эльбы в "Лютере" назвали "недостаточно черным"

Фото: кадр из многосерийного фильма "Лютер"; режиссер – Сэм Миллер; производство – BBC Studios

Директор телеканала BBC по разнообразию Миранда Уэйланд заявила, что персонаж Идриса Эльбы в сериале "Лютер" оказался "недостаточно черным". Об этом сообщает The Times.

По ее мнению, у героя слишком мало отличий от персонажей с другим цветом кожи.

"Когда состоялась премьера, многие радовались тому, что главный герой, сыгранный Идрисом Эльбой, – это сильный темнокожий персонаж. Мы полюбили его", – сказала Уэйланд.

Однако, по словам директора, она и многие зрители оказались разочарованы отсутствием у героя темнокожих друзей и тем, что он не ест блюда карибской кухни.

Она посчитала, что из-за этого персонаж выглядит неправдоподобно и слишком поверхностно, отметив, что телеканал должен стремиться к более полному и убедительному изображению групп меньшинств.

Ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер аниме-сериала "‎Ясукэ", героем которого стал темнокожий самурай. Сериал состоит из шести эпизодов. Главного героя озвучивает Лакит Стэнфилд, которого в 2021 году номинировали на "Оскар" за роль в картине "Иуда и черный мессия".