Движение по трассе М-11 перекрыто из-за горящих грузовиков

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Движение на 272-м километре трассы М-11 "Нева" в Тверской области пришлось перекрыть из-за столкновения двух грузовиков, включая бензовоз. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Инцидент произошел вблизи деревни Заболотье. Оба транспортных средства после столкновения воспламенились. По информации ведомства, один человек пострадал.

Сейчас для водителей организовали объезд по трассе М-10. Огнеборцам спустя время удалось потушить возгорание, в этом были задействованы 28 специалистов и 7 единиц техники.

"По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", – заявили в ведомстве.

25 октября на 101-м километре МКАД легковой автомобиль и "ГАЗель" столкнулись, в результате чего один из автомобилей загорелся. Однако прибывшие пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 4 квадратных метров, а также вызволили пострадавшего из автомобиля. На месте происшествия были задействованы 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

