25 октября, 19:01 (обновлено 25.10.2024 19:37)Происшествия
Движение по трассе М-11 перекрыто из-за горящих грузовиков
Инцидент произошел вблизи деревни Заболотье. Оба транспортных средства после столкновения воспламенились. По информации ведомства, один человек пострадал.
Сейчас для водителей организовали объезд по трассе М-10. Огнеборцам спустя время удалось потушить возгорание, в этом были задействованы 28 специалистов и 7 единиц техники.
"По уточненной информации, в аварию попали автоцистерна с битумом и грузовик с коробками", – заявили в ведомстве.
25 октября на 101-м километре МКАД легковой автомобиль и "ГАЗель" столкнулись, в результате чего один из автомобилей загорелся. Однако прибывшие пожарные смогли ликвидировать огонь на площади 4 квадратных метров, а также вызволили пострадавшего из автомобиля. На месте происшествия были задействованы 8 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.
Два автомобиля столкнулись в Южном Бутове