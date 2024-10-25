Минюст РФ предложил платить алименты до 23 лет при условии очного обучения

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Министерство юстиции предложило платить алименты совершеннолетним до 23 лет, если они учатся на очном отделении. Законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, министерство планирует внести изменения в Семейный кодекс РФ и в Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

"Учитывая уровень учебной нагрузки, многие совершеннолетние трудоспособные дети не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ", – говорится в сообщении.

Также достигшие совершеннолетия и окончившие школу граждане смогут получать алименты до 1 сентября того года, в который они окончили школу, при условии, что им еще не исполнилось 19 лет.

Это позволит достигшим совершеннолетия, не имеющим собственного дохода, получать полноценное очное образование, следует из пояснительной записки.

Ведомство предлагает ввести административное наказание за уклонение от уплаты алиментов без уважительных причин и уголовное наказание в случае неоднократного совершения такого деяния.

Ранее вице-спикер ГД Владислав Даванков предложил ввести обязательную маркировку должников по алиментам на их страницах на сайтах знакомств. Депутат напомнил, что в 2022 году общая сумма всех задолженностей по алиментам в стране превысила 156 миллиардов рублей. Озвученная мера помогла бы не только ускорить выплату алиментов, но и защитить других от нежелательных знакомств с человеком, который сознательно уклоняется от уплаты.