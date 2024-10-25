ООН предупредила о возможной волне заболеваемости ВИЧ на Мадагаскаре

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В ближайшее время на Мадагаскаре может произойти резкий рост числа случаев заражения ВИЧ, как это было в 90-е годы в странах Южной Африки, предупредили специалисты представительства ООН на Красном острове. Об этом сообщает радиостанция RFI.

По данным руководителя профильного отдела миссии Джуда Падаяки, вспышка заболеваемости случится, если не принять решительных мер.

Так, локальные случаи могут перерасти в эпидемию, вследствие чего число заразившихся инфекцией в стране достигнет 76 тысяч человек. По более тревожным прогнозам, показатель будет вдвое больше.

В результате исследований было обнаружено, что среди 1 300 студентов университета Туамасины доля инфицированных составила 1,33%. В университете Махадзанги этот показатель был чуть выше (1,4%). А среди беременных женщин города Амбандза доля инфицированных достигла 10%.

При этом обследования проводились не в полном объеме, и врачи считают необходимым расширить охват. Специалисты связывают недавний рост заражений с увеличением употребления инъекционных наркотиков.

Ранее стало известно, что сотрудники Федерального медико-биологического агентства работают над созданием двух новых вакцин, которые предназначены для лечения этой инфекции. В состав средств входит комбинация трех широко нейтрализующих антител против ВИЧ, доставляемых с помощью аденоассоциированного вектора.

Один из данных препаратов уже прошел доклинические исследования. Испытания второго, по планам специалистов, должны завершиться в первом квартале 2026 года.