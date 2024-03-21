Актер и сценарист сериала "Король и Шут" заявили о продолжении картины

Фото: кадр из сериала "Король и Шут"; режиссер – Рустам Мосафир; производство – "Лунапарк" и "Плюс Студия"

У сериала "Король и Шут" будет продолжение. Об этом в беседе с RT заявил исполнитель роли Князя Влад Коноплев.

"Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме", – сказал актер.

Однако Коноплев не стал уточнять, когда начнутся киносъемки и будет ли он принимать в них участие. Информацию о выходе сиквела картины подтвердил и сценарист сериала Дмитрий Лемешев. Однако сценарий к новому фильму напишет не он, а режиссер Рустам Мосафир.

В марте 2023 года сериал установил абсолютный рекорд по просмотрам в день премьеры. За сутки его увидели более 410 тысяч подписчиков онлайн-кинотеатра.

По итогам года, рассказывали аналитики, сериал вошел в пятерку самых просматриваемых российских проектов, которые были сняты самими киноплощадками. Также "Король и Шут" попал в тройку самых узнаваемых проектов. Его вспомнили 40,5% опрошенных.

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