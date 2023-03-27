"Речь шла о другом": почему родные Горшка раскритиковали сериал "Король и Шут"

Создатели сериала "Король и Шут" вступили в полемику с вдовой лидера группы Михаила Горшенева, которая раскритиковала картину. Ольга Горшенева обвинила авторов в том, что образ ее покойного супруга не соответствует действительности. Что на это ответили создатели – в материале Москвы 24.

"Сериал порочит его память"

Фото: кадр из фильма "Король и Шут"; режиссер – Рустам Мосафир; производство – Лунапарк, Лига Фильм, Плюс Студия

Вдова фронтмена "Короля и Шута" Ольга Горшенева призналась на своей странице соцсети "ВКонтакте", что она и ее дети очень болезненно восприняли выход одноименного сериала о жизни группы. По ее словам, друзья и знакомые Михаила Горшенева в недоумении от образа ее покойного супруга на экране.



Михаил Горшенев (Горшок) скончался 19 июля 2013 года в Санкт-Петербурге в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и запрещенных веществ. Всего за время жизни из-за проблем с наркотиками Горшенев пережил восемь клинических смертей.



"Не то чтобы показали не с той стороны, а будто бы специально гиперболизировали слабости и сделали антагонистом. Неверно расставлены акценты. Режиссеру стоило нырнуть глубже, а не транслировать поверхностно картину в массы, основываясь на мнении двух людей", – написала вдова.





Ольга Горшенева вдова фронтмена группы "Король и Шут" Михаила Горшенева Этот сериал порочит его память. Когда я давала добро на сериал, речь шла о другом. А с тем, что мы видим в итоге, я категорически не согласна.

Сериал "Король и Шут" вышел в онлайн-кинотеатре "КиноПоиск" в марте 2023 года. В первый день его посмотрели более 410 тысяч подписчиков, что стало абсолютным рекордом для платформы. На момент публикации рейтинг картины на "КиноПоиске" составляет 8,3, оценки поставили более 373 тысяч пользователей. Роль Горшенева в сериале исполнил актер Константин Плотников, образ Ольги на экране воплотила Дарья Мельникова.

"Мы его даже обелили"

Фото: кадр из фильма "Король и Шут"; режиссер – Рустам Мосафир; производство – "Лунапарк", "Лига Фильм", "Плюс Студия"

С критикой сериала не согласилась Агата Нигровская – супруга еще одного лидера группы Андрея Князева (Князь). На своей странице соцсети "ВКонтакте" она написала, что двери съемочной площадки всегда были открыты для родных, а режиссер картины Рустам Мосафир и актеры охотно шли на диалог. Ольга Горшенева этого не сделала, утверждает Нигровская.





Агата Нигровская жена фронтмена группы "Король и Шут" Андрея Князева Когда человек сначала подписывает все бумаги, после ни разу не появляется на съемочной площадке, отказывается встречаться со своей актрисой, чтобы проконсультировать ее, хвалит первые серии (насколько мне известно, больше и не смотрев), а потом высказывается в негативном ключе… в моей вселенной это выглядит по меньшей мере странно.

В свою очередь, Рустам Мосафир признался, что "в глаза ни разу не видел" Ольгу Горшеневу и ему это малоинтересно, сообщает сайт "Комсомольской правды". Мнения, что сериал порочит память "Горшка", режиссер назвал "слишком фанатским восприятием".

На обвинения в обилии сцен с употреблением музыкантом запрещенных веществ Мосафир ответил, что картина вскрывает эту проблему и замалчивать ее не стоит. "Он, как и все, кто подсаживается на наркотики, хотел, видимо, расширить сознание. Ранимая натура, тонкая душа. Ему было тяжело, и он пытался с этим справиться", – сказал режиссер.





Рустам Мосафир режиссер сериала "Король и Шут" Для сравнения пересмотрите реальные интервью Горшка и сравните с нашим экранным. Конечно, мы романтизировали его максимально. Поверьте, мы его даже обелили.

Ольга Горшенева сама была одной из тех, кто пришел с идеей снять сериал про "Короля и Шута". Об этом "360" рассказал продюсер картины Игорь Гудков, известный в рок-среде как Панкер. Он лично знал Горшка, также в создании сериала участвовали друзья артиста.

"Поверьте, у нас никогда в жизни не стояла задача опорочить Михаила. Он наш друг, чего мы будем оскорблять?" – сказал Гудков.

По его словам, сериал изначально не задумывался как "конкурс двойников". При этом продюсер подчеркнул, что вдова Горшенева имеет право на свою точку зрения. На ее мнение о сериале могли повлиять негативные комментарии некоторых людей в соцсетях, предположил продюсер. Он выразил надежду, что, досмотрев картину до конца, Ольга поменяет свое отношение.

