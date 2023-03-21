Режиссеры "Все везде и сразу" снимут эпизод сериала по "Звездным войнам"

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss/Invision

Режиссеры фильма "Все везде и сразу", получившего семь наград "Оскара", Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт сняли эпизод сериала по "Звездным войнам" под названием Skeleton Crew ("Опорная команда"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, съемки эпизода начались летом. В январе 2023 года режиссеры завершили съемочный процесс.

В главной роли в "Опорной команде" снимется британский актер Джуд Лоу ("Фантастические твари" и "Шерлок Холмс"). Сериал расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики.

Исполнительным продюсером нового сериала станет Джон Фавро, известный по работе над "Мандалорцем", "Книгой Бобы Фетта" и другими проектами по вселенной "Звездных войн".

Премьера сериала "Звездные войны: Опорная команда" на платформе Disney+ состоится до конца 2023 года.

Фильм "Все везде и сразу" ранее получил "Оскар" в главной номинации "Лучший фильм". Кроме того, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, работавшие над фильмом, получили награду за лучшую режиссуру. Картину также отметили в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий".



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