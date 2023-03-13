Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили "Оскар" за фильм "Все везде и сразу"

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Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт получили "Оскар" за работу над фильмом "Все везде и сразу". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Претендентами в номинации "Лучший режиссер" помимо них были Мартин Макдонах, Стивен Спилберг, Тодд Филд и Рубен Эстлунд.

95-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ведущий церемонии вручения "Оскаров" в этом году – американский комик Джимми Киммел, который уже выступал в качестве конферансье в 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что "Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар" как лучший полнометражный анимационный фильм. Таким образом, Гильермо дель Торо стал трехкратным лауреатом премии. Первые свои две статуэтки он получил за фильм "Форма воды" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

До этого сообщалось, что драма "На Западном фронте без перемен" получила премию BAFTA как лучший фильм. Она стала лидером по количеству побед в номинациях в этом году.

Картина также получила "Оскар" как лучший иностранный фильм.

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