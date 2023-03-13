"Пиноккио Гильермо дель Торо" получил "Оскар"

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"Пиноккио Гильермо дель Торо" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Вместе с ним в список номинантов входили "Марсель, ракушка в ботинках", "Кот в сапогах – 2: Последнее желание", "Морской монстр" и "Я краснею".

95-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ведущий церемонии в этом году – американский комик Джимми Киммел. Он уже выступал в качестве конферансье в 2017 и 2018 годах.

Благодаря "Пиноккио", Гильермо дель Торо стал трехкратным лауреатом "Оскара". Первые две статуэтки он получил за фильм "Форма воды" в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Список номинантов на премию "Оскар" был представлен в январе.

Ранее сообщалось, что драма "На Западном фронте без перемен" получила премию BAFTA как лучший фильм. Она стала лидером по количеству побед в номинациях в этом году.

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