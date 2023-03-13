Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Все везде и сразу"

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Мишель Йео получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Все везде и сразу". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В категории "Лучшая женская роль" номинантами также были Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").

95-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ведущий церемонии вручения "Оскаров" в этом году – американский комик Джимми Киммел. Он уже выступал в качестве конферансье в 2017 и 2018 годах.

Фильм "Все везде и сразу" получил "Оскар" в главной номинации "Лучший фильм". Кроме того, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, работавшие над фильмом, получили награду за лучшую режиссуру. Картину также отметили в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий".

Премия за лучшую мужскую роль отошла к американцу Брендану Фрейзеру за его роль в фильме "Кит".

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