07:00Культура
Мишель Йео удостоена "Оскара" за лучшую женскую роль в фильме "Все везде и сразу"
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Мишель Йео получила премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Все везде и сразу". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.
В категории "Лучшая женская роль" номинантами также были Кейт Бланшетт ("Тар"), Ана де Армас ("Блондинка"), Андреа Райсборо ("Ради Лесли") и Мишель Уильямс ("Фабельманы").
95-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ведущий церемонии вручения "Оскаров" в этом году – американский комик Джимми Киммел. Он уже выступал в качестве конферансье в 2017 и 2018 годах.
Фильм "Все везде и сразу" получил "Оскар" в главной номинации "Лучший фильм". Кроме того, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, работавшие над фильмом, получили награду за лучшую режиссуру. Картину также отметили в номинациях "Лучший монтаж", "Лучший оригинальный сценарий".
Премия за лучшую мужскую роль отошла к американцу Брендану Фрейзеру за его роль в фильме "Кит".
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