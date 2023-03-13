Брендан Фрейзер получил премию "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Кит"

Фото: AP/TAСС/Ashley Landis

Американец Брендан Фрейзер получил премию "Оскар" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Кит". Об этом было объявлено на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Другими претендентами на премию были Остин Батлер ("Элвис"), Колин Фаррелл ("Банши Инишерина"), Билл Найи ("Жить") и Пол Мескал ("Солнце мое").

95-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе в театре Dolby. Ведущим стал американский комик Джимми Киммел.

Ранее сообщалось, что "Оскар" за лучшую режиссерскую работу получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт за свой фильм "Все везде и сразу".

В категории лучший анимационный фильм награду получил "Пиноккио Гильермо дель Торо".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!