Документальный фильм о лидере "Короля и Шута" выйдет на Okko

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Премьера двухсерийного документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о "Короле и Шуте" состоится в онлайн-кинотеатре Okko в апреле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса.

"Благодаря семье, коллегам и друзьям Михаила в фильме собрана уникальная хроника, зритель может ближе познакомиться с историей группы "Король и Шут", – приводит пресс-служба слова продюсера фильма Дмитрия Якунина.

Отмечается, что режиссером фильма выступила Дарья Иванкова. В съемках принимали участие сооснователь "Короля и Шути" и лидер группы "КняZz" Андрей Князев, музыканты Александр Балунов, Александр Щиголев и Яков Цвиркунов, в разные годы входившие в состав группы, а также Татьяна и Алексей Горшеневы – мать и брат покойного музыканта.

Ранее сообщалось, что сериал "Король и Шут" установил абсолютный рекорд по просмотрам в день премьеры на "КиноПоиске". В первый день его посмотрели больше 410 тысяч подписчиков. Предыдущий рекорд принадлежал режиссерской версии "Лиги справедливости".

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