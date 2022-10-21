Отец убийцы Джеффри Дамера обвинил Netflix в героизации преступлений сына

Фото: YouTube/DMITRY TER

Лайонел Дамер, отец серийного убийцы Джеффри Дамера, обвинил создателей сериала Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера" в героизации преступлений сына. Об этом сообщает New York Post.

86-летний Дамер выразил обеспокоенность из-за того, что после выхода сериала популярность его сына начала расти. В частности, образ маньяка в тюремной робе и больших очках стал востребованным на Хэллоуин.

Мужчина также рассказал, что поклонники сына начали проникать на придомовую территорию. Помощник Дамера заявил, что ему даже пришлось купить оружие из-за возросшего числа незваных гостей в последнее время.

Отец серийного убийцы также остался недоволен тем, что создатели сериала не посоветовались с ним и использовали записи допросов и бесед Джеффри Дамера с юристами для документального фильма.

В настоящее время отец убийцы рассматривает возможность подачи иска против съемочной группы сериала и стримингового сервиса.

Ранее сообщалось, что картина "Монстр: История Джеффри Дамера" стала одной из самых популярных на платформе Netflix. Сериал оказался вторым по популярности англоязычным шоу на сервисе и уступил лишь четвертому сезону "Очень странных дел".

Джеффри Дамер орудовал в США в 1978–1991 годах. За все время он убил 17 мужчин и мальчиков.



В прокат вышел криминальный байопик "Монстр: История Джеффри Дамера"

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