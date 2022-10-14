Channel 4 купил картину Гитлера и разрешил зрителям решить, что с ней делать

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Channel 4 купил картину Адольфа Гитлера и разрешил зрителям решить, должен ли Джимми Карр уничтожить ее. Об этом сообщает The Guardian.

В предстоящих теледебатах "Джимми Карр уничтожает искусство", которые выйдут в эфир в конце месяца, поставлен вопрос, могут ли зрители отделить произведение искусства от его создателя.

Программный директор Channel 4 Ян Кац отметил, что если зрители решат сохранить картину, то она будет надлежащим образом утилизирована.

"У каждого произведения искусства есть сторонники. Итак, у вас есть защитник Гитлера. Найдется кто-то, кто будет спорить не за Гитлера, а за то, что его моральный облик не должен решать, существует произведение искусства или нет", – сказал Кац.

Ранее сообщалось, что сериал про маньяка Джеффри Дамера стал одним из самых популярных на стриминговой платформе Netflix. Сериал "Монстр: История Джеффри Дамера" является вторым по популярности англоязычным шоу на сервисе и уступает лишь четвертому сезону "Очень странных дел". Джеффри Дамер орудовал в США в 1978–1991 годах. За все время он убил 17 мужчин и мальчиков.



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