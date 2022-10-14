Актер "Звездных войн" может сыграть в перезапуске "Голого пистолета"

Фото: AP Photo/Alvaro Barrientos

Американская компания Paramount Pictures запланировала снять перезапуск комедии в жанре пародии "Голый пистолет". Главного героя проекта может сыграть Лиам Нисон, известный по фильмам "Звездные войны", "Заложница" и "Список Шиндлера". Об этом сообщает Deadline.

Кресло продюсера проекта займет создатель анимационного ситкома "Гриффины" Сет Макфарлейн. В качестве режиссера выступит Акива Шаффер, который работал над такими проектами, как "Бруклин 9–9", "Дружинники", "Соседи. На тропе войны", "Зависнуть в Палм-Спрингс". Сценарий напишут Дэн Грегор и Даг Мэнд.

Сейчас ведутся переговоры с актером. Дополнительных деталей о предстоящей картине пока что нет. Уточняется, что Нисон, скорее всего, исполнит роль сына детектива Фрэнка Дребина, которого в оригинальном фильме сыграл Лесли Нильсен.

Ранее сообщалось, что американская компания The Walt Disney не выпустит в прокат картину режиссера Пэтти Дженкинс "Звездные войны. Эскадрилья: "Изгой". Отмечается, что фильм должны были выпустить на большие экраны 22 декабря 2023 года. Когда к производству проекта вернутся, еще неизвестно.



"The City": в прокат вышел сериал "Андор" по вселенной "Звездных войн"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!