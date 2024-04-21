МЧС: ветер до 18 метров в секунду прогнозируется в Москве до вечера 21 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

До 20:00 воскресенья, 21 апреля, в Москве прогнозируется ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от опасных маневров, а также не оставлять личный транспорт около деревьев и шатких конструкций.

В телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы пешеходов призвали быть внимательными на улицах, не укрываться от возможных осадков под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

В случае чрезвычайных ситуаций из-за непогоды москвичи могут обратиться по номерам 101 и 102, а также по единому телефону доверия столичного управления МЧС 8 (495) 637-22-22.

Ранее стало известно, что с начала апреля в Москве выпало 102% месячной нормы осадков. Объем в 38,6 миллиметра зафиксировала метеостанция МГУ. Температурный фон в течение 20 дней апреля превышал норму на 2,9 градуса.

