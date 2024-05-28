Деловой квартал построят в Ясеневе на месте бывшей промзоны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В рамках программы комплексного развития территорий инвестор построит производственно-деловой квартал в Ясеневе на участке бывшей промзоны Теплый Стан. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, инвестор возведет пять многофункциональных комплексов общей площадью 112,2 тысячи "квадратов", в которых разместят офисы, спортивные объекты, магазины и предприятия общественного питания.

Уточняется, что работы планируют провести вдоль МКАД и на ее пересечении с Профсоюзной улицей. Кроме того, территорию объектов также благоустроят, обновят около одного километра улично-дорожной сети и сделают парковочные места.

Как отметил Сергей Собянин, по результатам строительства будет создано свыше 2,8 тысячи рабочих мест.

Ранее сообщалось о строительстве современного городского квартала в Южном Тушине. Как отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, инвестор реорганизует 46,3 гектара земли и возведет там 1,1 миллиона "квадратов" недвижимости.

Инвестиции в редевелопмент площадки превысят 200 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект после реализации проекта составит 6,4 миллиарда рублей, будет создано почти 15 тысяч рабочих мест, подчеркнул Ефимов.