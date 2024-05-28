28 мая, 07:15Транспорт
На станции "Новаторская" Троицкой линии метро смонтировали большую часть светильников
На будущей станции метро "Новаторская" Троицкой линии метро смонтировали большую часть светильников. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.
Всего же там установят более 300 энергоэффективных светильников, защищенных от пыли и влаги. "Новаторская" станет одной из ключевых станций новой Троицкой линии метро.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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