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28 мая, 07:15

Транспорт

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро смонтировали большую часть светильников

На станции "Новаторская" Троицкой линии метро смонтировали большую часть светильников

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На будущей станции метро "Новаторская" Троицкой линии метро смонтировали большую часть светильников. Об этом сообщили в столичном департаменте строительства.

Всего же там установят более 300 энергоэффективных светильников, защищенных от пыли и влаги. "Новаторская" станет одной из ключевых станций новой Троицкой линии метро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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