Сильный дождь с грозой ожидается в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

До 21:00 14 июля в Москве ожидается сильный дождь с грозой, а также усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

При этом синоптики обещают в столице жаркую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха составит 29–31 градус тепла.

Водителей призвали во время грозы избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам же порекомендовали не укрываться под деревьями и рядом с павильонами и автобусными остановками. Жителям и гостям столицы посоветовали спускаться в метро, подземный переход или зайти в ближайшее здание.

При возникновении аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.

Синоптики ранее предупреждали, что местами в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков, однако в среднем это значение составит от 6 до 14 миллиметров.

