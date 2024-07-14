14 июля, 13:40Общество
Сильный дождь с грозой ожидается в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
До 21:00 14 июля в Москве ожидается сильный дождь с грозой, а также усиление порывов ветра до 20 метров в секунду. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
При этом синоптики обещают в столице жаркую погоду с переменной облачностью. Температура воздуха составит 29–31 градус тепла.
Водителей призвали во время грозы избегать резких маневров и не парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями. Пешеходам же порекомендовали не укрываться под деревьями и рядом с павильонами и автобусными остановками. Жителям и гостям столицы посоветовали спускаться в метро, подземный переход или зайти в ближайшее здание.
При возникновении аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам: 101 или 112.
Синоптики ранее предупреждали, что местами в городе может выпасть до 25 миллиметров осадков, однако в среднем это значение составит от 6 до 14 миллиметров.
Новости часа: дождь, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются в Москве 14 июля