Чайные станции открылись на площадках фестиваля "Московское чаепитие"

В рамках фестиваля "Московское чаепитие" открылись чайные станции конкурса "Чай "Москва". Всех желающих ждет бесплатная дегустация напитков.

Проголосовать за лучший из них можно в проекте "Активный гражданин" с помощью QR-кода. С 1 июля выбрать понравившийся чайный купаж получится и на фестивальной площадке "Московского чаепития" на Тверской площади. Здесь предложат попробовать ледяной чай, продегустировать чайные купажи, а также приобрести сувениры в торговых рядах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

