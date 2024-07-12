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12 июля, 21:15

Город

Чайные станции открылись на площадках фестиваля "Московское чаепитие"

Чайные станции открылись на площадках фестиваля "Московское чаепитие"

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В рамках фестиваля "Московское чаепитие" открылись чайные станции конкурса "Чай "Москва". Всех желающих ждет бесплатная дегустация напитков.

Проголосовать за лучший из них можно в проекте "Активный гражданин" с помощью QR-кода. С 1 июля выбрать понравившийся чайный купаж получится и на фестивальной площадке "Московского чаепития" на Тверской площади. Здесь предложат попробовать ледяной чай, продегустировать чайные купажи, а также приобрести сувениры в торговых рядах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоСветлана Ключникова
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