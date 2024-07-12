Бесплатная раздача воды началась в транспорте Москвы

Бесплатная раздача питьевой воды началась в транспорте Москвы из-за жары, сообщает Дептранс. Ранее комплекс городского хозяйства выпустил предупреждение, что температура в течение дня 12 июля может подняться до 30 градусов.

При этом никаких осадков на фоне повышенного атмосферного давления не ожидается. Вечером температура опустится до 23 градусов, а порывы ветра составят 4–7 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

