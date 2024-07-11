11 июля, 23:45Город
Более 18 тематических меню предложат гостям на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ
Гостям фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ предложат более 18 тематических меню. На ярмарке можно купить томское кедровое молоко, крымское масло из виноградных косточек и другие продукты.
В ресторанном дворике предлагают коми-пермяцкие посикунчики, кологривский гусь-бургер, якутский сугудай из омуля, лепешки с камчатским папоротником и многое другое. А еще на фестивале проходят вкусные гастрономические мастер-классы и выступают коллективы из разных регионов страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.