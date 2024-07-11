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Новости

11 июля, 23:45

Город

Более 18 тематических меню предложат гостям на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ

Более 18 тематических меню предложат гостям на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ

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Гостям фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ предложат более 18 тематических меню. На ярмарке можно купить томское кедровое молоко, крымское масло из виноградных косточек и другие продукты.

В ресторанном дворике предлагают коми-пермяцкие посикунчики, кологривский гусь-бургер, якутский сугудай из омуля, лепешки с камчатским папоротником и многое другое. А еще на фестивале проходят вкусные гастрономические мастер-классы и выступают коллективы из разных регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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