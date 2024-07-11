Более 18 тематических меню предложат гостям на фестивале "Вкусы России" на ВДНХ

Гостям фестиваля "Вкусы России" на ВДНХ предложат более 18 тематических меню. На ярмарке можно купить томское кедровое молоко, крымское масло из виноградных косточек и другие продукты.

В ресторанном дворике предлагают коми-пермяцкие посикунчики, кологривский гусь-бургер, якутский сугудай из омуля, лепешки с камчатским папоротником и многое другое. А еще на фестивале проходят вкусные гастрономические мастер-классы и выступают коллективы из разных регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

