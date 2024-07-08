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08 июля, 21:35

Безопасность

"Безопасный город": в Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

"Безопасный город": в Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

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В Москве прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании. В практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники.

В ходе учений кроме оперативной локализации и ликвидации возгорания были отработаны действия по эвакуации людей, поиску пострадавших. Это позволяет оперативным службам быть готовыми к любым видам чрезвычайных происшествий, постоянно тестировать работу новейшего оборудования и техники.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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