"Безопасный город": в Москве прошли плановые учения по ликвидации пожара в высотном здании

В Москве прошли пожарно-тактические учения по ликвидации возгорания в высотном здании. В практической части были задействованы свыше 350 человек и более 100 единиц специализированной техники.

В ходе учений кроме оперативной локализации и ликвидации возгорания были отработаны действия по эвакуации людей, поиску пострадавших. Это позволяет оперативным службам быть готовыми к любым видам чрезвычайных происшествий, постоянно тестировать работу новейшего оборудования и техники.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

