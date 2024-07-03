Собянин: число рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть

Мэр Москвы отметил, что потребность в импортозамещении ускоряет темпы развития производств. Так, в 2023 году количество рабочих мест в сегменте микроэлектроники увеличилось на треть, а объем инвестиций – в 1,5 раза. Резиденты особой экономической зоны "Технополис "Москва" обеспечивают столицу чипами для банковских и транспортных карт, загранпаспартов и водительских удостоверений.

Также в технополисе производят дисплеи, интерактивное оборудование, мультисенсорные панели и многое другое. Всего же в особой экономической зоне работает порядка 200 предприятий.

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