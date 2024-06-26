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26 июня, 23:15

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Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Собянин рассказал о прорывных разработках, созданных в ОЭЗ "Технополис "Москва"

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Резиденты ОЭЗ "Технополис "Москва" создают различные прорывные разработки: от портативных рентген- и ИВЛ-аппаратов до лазерного канала межспутниковой связи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что многие изобретения не имеют аналогов в мире. Градоначальник рассказал, что в ОЭЗ разработали технологию для маркировки радиоэлектронной продукции, защищающую покупателей от некачественных и контрафактных изделий. Еще один резидент создал отечественный аппарат для очистки крови при почечной недостаточности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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