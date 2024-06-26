Свыше 17 тыс москвичей получили новое жилье по реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 17,3 тысячи москвичей получили новые квартиры по программе реновации с начала 2024 года, что превысило результаты аналогичного периода прошлого года почти на 25%, рассказал руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Руководитель ведомства рассказал, что вместе с новым жильем горожане получили прилегающую к нему современную инфраструктуру: инженерные сети, детские и спортивные площадки, а также зоны для активного и спокойного отдыха.

"Переселение по программе в столице набрало хороший темп. Так, договоры на новое жилье в 298 новостройках уже оформили 152,7 тысячи человек", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Подготовить все необходимые документы для переезда помогают сотрудники департамента городского имущества. Они также предоставляют консультации по возникающим вопросам. Помимо этого, на mos.ru работает суперсервис "Помощь в переезде". Москвичи из отселяемых домов, имеющие полную учетную запись, могут записаться на осмотр предложенной квартиры, заключение договора, к нотариусу, а также загрузить необходимые документы.

Накануне сообщалось, что в ВАО новые квартиры получат 95 тысяч москвичей. С начала реализации программы реновации там возвели 44 новостройки площадью почти 740 тысяч квадратных метров. Сейчас в округе строят еще 42 дома площадью порядка 830 тысяч "квадратов", сказал заммэра Владимир Ефимов.

До этого строительство двух жилых корпусов для переселенцев по программе реновации началось на Веерной улице на западе Москвы. В Очаково-Матвеевском новостройки будут рассчитаны на 552 квартиры: 238 – однокомнатные, 160 – двухкомнатные и 154 – трехкомнатные.